Giornata mondiale della Sla Locatelli La ricerca scientifica è fondamentale

Oggi celebriamo la Giornata Mondiale della SLA, un momento per sensibilizzare sull'importanza della ricerca scientifica e delle cure innovative. La lotta contro questa patologia richiede impegno, conoscenza e solidarietà , perché ogni passo avanti rappresenta una speranza concreta per chi combatte ogni giorno. È fondamentale unire le forze per migliorare la qualità di vita e trovare nuove soluzioni terapeutiche, perché il futuro dipende anche dalla nostra azione oggi.

ROMA (ITALPRESS) – “ Oggi è la Giornata Mondiale della SLA e colgo l’occasione per attirare l’attenzione sulla consapevolezza che dobbiamo avere rispetto a questa patologia. La ricerca scientifica è fondamentale e nel caso delle patologie rare diventa l’obiettivo al quale tendere per dare risposte e intraprendere cure sempre più all’avanguardia. Oltre a questo è indispensabile assicurare servizi che siano mirati e adeguati, una presa in carico tempestiva e una rete di supporto in grado di tutelare e accompagnare la persona in un cammino oltre la diagnosi. Grazie ad AISLA, ai volontari e a tutte le realtà che in questi anni hanno saputo dare risposte concrete alle persone e alle famiglie, divenendo punti di riferimento straordinari e in grado di mettere la persona al centro della propria vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it