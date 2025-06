Giornata mondiale della Sla Cure assistenza e terapie | Gallarate centro all’avanguardia

Oggi, nella Giornata Mondiale sulla SLA, il Centro all’Avanguardia di Gallarate si mobilita per sensibilizzare e rafforzare l’impegno nel supporto a chi combatte questa malattia. Un momento di riflessione e azione dedicato alle persone colpite, ai caregiver e agli operatori sanitari, affinché la cura, la ricerca e i diritti siano al centro di un impegno condiviso. Perché solo insieme possiamo costruire un futuro più solidale e informato.

Oggi è la Giornata Mondiale sulla Sla, un momento di attenzione dedicato alle persone malate, ai caregiver, agli operatori sanitari e a chi lavora quotidianamente per difendere i diritti, promuovere la ricerca e costruire una società capace di prendersi cura in modo equo e competente dei bisogni dei pazienti. La Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) è una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, cellule nervose che svolgono un ruolo importantissimo nel controllo dei muscoli e dei movimenti volontari del corpo. Ciò si traduce in una progressiva debolezza che riguarda i diversi distretti corporei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it