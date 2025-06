Giornata dello Yoga 2025 | i 4 stili principali le asana chiave e le idee vacanza

Il 21 giugno si celebra la Giornata mondiale dello yoga, un’occasione speciale per scoprire come questa pratica millenaria possa migliorare il benessere di corpo e mente. Dall’origine spirituale ai quattro stili principali—Hatha, Vinyasa, Ashtanga e Kundalini—ogni asana chiave apre nuove strade di equilibrio e relax. E perché non approfittarne per una vacanza yoga? Un viaggio tra natura e serenità ti aspetta!

