Giornalismo in lutto morto Ermanno Corsi | aveva 85 anni

del giornalismo napoletano, che piange la scomparsa di Ermanno Corsi, figura storica e rispettata. A 85 anni, Corsi lascia un’eredità indelebile nel panorama mediatico locale, testimone di decenni di cambiamenti e innovazioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per tutti coloro che hanno condiviso con lui passione e dedizione. In questo momento di tristezza, ricordiamo con affetto il suo contributo e il suo spirito indomabile.

Nel mondo del giornalismo napoletano bisogna registrare un importante lutto. Una volta concluso il campionato, di fatto, l’attenzione dei media e dei tifosi è tutta rivolta verso il calciomercato. In casa Napoli, tra l’altro, ci sono tante notizie, visto che il club partenopeo è sicuramente il più attivo in Serie A. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata una notizia che ha rattristato tutto il mondo del giornalismo, soprattutto quello della città di Napoli. A 85 anni, infatti, è morto Ermanno Corsi, storico conduttore del telegiornale della Campainia ed anche per molti anni il presidente dell’Ordine dei giornalisti campano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Giornalismo in lutto, morto Ermanno Corsi: aveva 85 anni

In questa notizia si parla di: giornalismo - lutto - morto - ermanno

Giornalismo siciliano in lutto, muore a 70 anni Claudio Zarcone. Lottava per il figlio - Il giornalismo siciliano piange la scomparsa di Claudio Zarcone, scomparso a 70 anni. Giovanni, noto per la sua dedizione professionale e il suo impegno personale, ha lottato strenuamente per mantenere viva la memoria del figlio Norman, tragicamente scomparso.

“Addio, tanti anni con te...”. Televisione e musica in lutto, se ne va una grande figura: il triste annuncio della figlia Vai su Facebook

Morto Ermanno Corsi, giornalismo in lutto: fu presidente dell'Ordine in Campania; È morto Ermanno Corsi, lutto nel mondo dei giornalisti a Napoli; Morto Ermanno Corsi, giornalisti in lutto: è stato per anni presidente dell'Ordine della Campania e volto del Tg3.

Morto Ermanno Corsi, giornalismo in lutto: fu presidente dell'Ordine in Campania - Grave lutto nel mondo del giornalismo e della cultura in Campania. Segnala msn.com

È morto Ermanno Corsi, lutto nel mondo dei giornalisti a Napoli - A 85 anni è morto Ermanno Corsi, già giornalista della Rai Campania e per molti anni presidente dell'Ordine regionale della Campania ... Si legge su fanpage.it