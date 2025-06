Giorgio Armani è in convalescenza dopo un ricovero | lo stilista assente per la prima volta alle sue sfilate di Milano

Giorgio Armani, il maestro dell’eleganza italiana, si prende una pausa forzata: per la prima volta in decenni, il celebre stilista non sarà presente alle sue sfilate milanesi, dopo un ricovero che lo vede ora in convalescenza. La sua assenza segna un momento inatteso nel cuore della moda, lasciando un vuoto che solo la sua immensa influenza può colmare. La sua presenza mancherà, ma lo stile Armani continuerà a vivere e a ispirare il mondo.

Un'immagine iconica, un rito che da decenni chiude le sue sfilate e segna il ritmo della moda milanese. Ma questa volta, quel momento non ci sarà. Giorgio Armani, per la prima volta, non si presenterà in passerella per il consueto saluto finale al termine dei suoi show. Lo ha annunciato la stessa azienda con una nota ufficiale, spiegando che lo stilista si trova attualmente a casa in convalescenza. L'assenza riguarda entrambi gli appuntamenti della Settimana della Moda Uomo di Milano: la sfilata di Emporio Armani, in programma questa sera, sabato 21 giugno, alle ore 19, e quella della linea principale Giorgio Armani, prevista per lunedì 23 giugno.

