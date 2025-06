Giorgio Armani convalescente salta le sfilate uomo | prima assenza in 50 anni di carriera

In un sorprendente colpo di scena, Giorgio Armani, icona indiscussa del mondo della moda, salta le sue prime sfilate uomo in 50 anni a causa di motivi di salute. Un'assenza che scuote il settore, lasciando spazio a Leo Dell’Orco, fedele braccio destro, per rappresentare l'eleganza e lo stile italiano in questa occasione tanto attesa. La maison si prepara a una fase di cambiamento, mantenendo intatta la sua raffinata tradizione.

Alla vigilia della fashion week maschile, lo annuncia la maison in un comunicato: lo stilista non presenzierà né alla sfilata di Emporio Armani di sabato 21 giugno, né a quella di Giorgio Armani lunedì 23. Chi farà quindi gli onori di casa? Leo Dell'Orco, braccio destro del Re del Made in Italy da oltre 45 anni.

