Giorgia Meloni solidarietà al prete aggredito | Mai solo Le tenebre non prevarranno

Giorgia Meloni si schiera con fermezza contro ogni forma di violenza, esprimendo solidarietà al sacerdote aggredito al Quarticciolo, simbolo di una battaglia contro l’illegalità. In un momento in cui le tenebre sembrano avvolgere le comunità più fragili, la solidarietà e il coraggio devono prevalere. Mai soli di fronte alle sfide: perché la luce della legalità e della speranza non si spegnerà mai.

Nuova aggressione contro il prete anti-spaccio Antonio Coluccia al Quarticciolo a Roma. Sono state lanciate pietre - oltre che insulti - contro il don mentre portava avanti la sua coraggiosa battaglia contro l’illegalità. "Ieri sono tornato a Quarticciolo Roma - ha raccontato il sacerdote sui social -. Erlo lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. Proseguirò il cammino. Le tenebre non prevarranno " Solidarietà da Fratelli d'Italia e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su Instagram ha sottolineato il coraggio del sacerdote nello sfidare la criminalità organizzata: "A Don Antonio Coluccia va tutta la mia solidarietà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, solidarietà al prete aggredito: "Mai solo", "Le tenebre non prevarranno"

Il prete anti-spaccio è stato preso a sassate nel quartiere romano del Quarticciolo. La solidarietà delle istituzioni. «Le tenebre non prevarranno», scrive sui social Vai su Facebook

A Don Antonio Coluccia va tutta la mia solidarietà. Chi sfida la criminalità con coraggio e difende la legalità non deve mai sentirsi solo. Siamo al tuo fianco, sempre. Vai su X

