Ginnastica ritmica Italia ai piedi del podio nell’all-around dei Mondiali juniores

L'Italia della ginnastica ritmica si distingue nuovamente, sfiorando il podio ai Mondiali juniores di Sofia. Dopo aver conquistato il bronzo agli Europei, le giovani talentuose azzurre hanno dimostrato talento e determinazione in una competizione emozionante. La quarta posizione, con un punteggio di 48.550, testimonia il loro impegno e la loro crescita costante, lasciando intravedere un futuro ricco di successi e soddisfazioni nel panorama internazionale.

L’Italia si è accomodata ai piedi del podio nel concorso generale per gruppi che ha animato la terza giornata dei Mondiali juniores di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La squadra tricolore, reduce dalla medaglia di bronzo nell’all-around degli Europei di categoria, ha concluso in quarta posizione con il punteggio complessivo di 48.550: 23.350 con le cinque paia di clavette (9.0 per le difficoltĂ , 6.65 di esecuzione, 7.7 per l’artisticitĂ ) e 24.200 con i cinque cerchi (9.4 la nota di partenza, 7.1 di E Score, 7.7 di pannello A). Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori hanno confermato la loro caratura tecnica pur mancando la medaglia per 85 centesimi e hanno ribadito la bontĂ del progetto di Settimo Torinese guidato dalle allenatrici Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Italia ai piedi del podio nell’all-around dei Mondiali juniores

In questa notizia si parla di: ginnastica - ritmica - italia - piedi

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d’Italia.

Grande lotta ai Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica in quel di Folgaria. Nel concorso individuale è andato in scena un duello fantastico a suon di prove davvero meravigliose tra Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Alla fine ad avere la meglio è Sofia per meno di Vai su Facebook

Ginnastica ritmica, Italia campione d'Europa: storico oro nel Team Ranking; Ginnastica ritmica: Onofriichuk nuova campionessa d’Europa, Raffaeli e Dragas ai piedi del podio; L’Italia è argento nella ginnastica artistica femminile: superata solo dagli Usa di Biles.

Ginnastica ritmica: Onofriichuk nuova campionessa d’Europa, Raffaeli e Dragas ai piedi del podio - La diciassettenne di Kiev, prima anche in qualifica, vince la medaglia d’oro all- Scrive napolimagazine.com

DIRETTA GINNASTICA RITMICA MASCHILE/: Oro per il Giappone, l’Italia chiude sesta (oggi 29 luglio 2024) - PER LA FINALE RAGGIUNTA L’Italia della ginnastica ritmica maschile si appresta a vivere una grande ... Come scrive ilsussidiario.net