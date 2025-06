Giallo a Modena | giovane trovato morto in un canale nessuna pista è esclusa

Un tragico mistero scuote Modena: venerdì sera un giovane uomo viene trovato senza vita in un canale, lasciando la città sgomenta e le indagini in corso. La sua identità rimane ancora sconosciuta, nessuna pista esclusa. La comunità si stringe attorno a questo enigma, mentre le autorità lavorano senza sosta per fare luce sulla vicenda. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa drammatica vicenda.

Un corpo senza vita rinvenuto venerdì sera in un canale a Modena: si tratterebbe di un giovane uomo la cui identità è ancora sconosciuta. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giovane morto in canale a Modena, nessuna pista esclusa - Tragedia a Modena: un giovane uomo è stato trovato senza vita in un canale nel quartiere Torrazzi. Il ritrovamento, avvenuto ieri sera grazie all'osservazione di un passante, ha scosso la comunità locale.

