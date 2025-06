Giada Pompili non ce l’ha fatta | l’undicenne travolta da un’onda anomala a Terracina

La tragedia che ha sconvolto Terracina è un doloroso promemoria della forza imprevedibile del mare. Giada Pompili, solo undicenne, non ce l’ha fatta dopo essere stata travolta da un’onda anomala mentre si trovava sulla spiaggia di Foce Sisto. Nonostante i soccorsi tempestivi, la sua vita si è spezzata. Una vicenda che ci invita a riflettere sulla fragilità dell’essere umano di fronte alla natura.

Tragica vicenda a Foce Sisto: soccorsi tempestivi non sono bastati. È stata dichiarata la morte cerebrale di Giada Pompili, undicenne di Ceccano, travolta mercoledì 18 giugno da un’onda anomala mentre era seduta a riva insieme a un’amica sulla spiaggia di Foce Sisto, a Terracina. Le due bambine erano state trascinate in acqua da un’improvvisa e violenta ondata che ha messo in pericolo le loro vite. Sul posto, due ragazzi di 15 anni hanno immediatamente reagito, tuffandosi per salvare le bimbe e riportarle sulla riva. Giada, però, era stata trovata in condizioni gravissime: dopo i primi soccorsi sul luogo, era stata trasportata in eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it