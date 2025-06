Già qualificata per i quarti degli Europei la squadra del ct Capobianco stasera gioca a Bologna 21 L’Italia vuole chiudere in bellezza Battere la Lituania per il primato

La Nazionale Femminile si prepara a vivere una serata emozionante al PalaDozza di Bologna, dove questa sera alle 21.00 scende in campo contro la Lituania per l’ultimo impegno della fase a gironi degli Europei. Dopo aver conquistato i quarti di finale con due vittorie consecutive, le Azzurre sono determinate a chiudere in bellezza, puntando al primato nel girone B. Un match imperdibile che deciderà il nostro cammino verso le semifinali!

Ultimo impegno della prima fase del Women’s EuroBasket 2025, questa sera al PalaDozza di Bologna per la Nazionale Femminile: dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato il passaggio ai quarti di finale, le Azzurre tornano in campo contro la Lituania per la sfida che vale il primo posto nel girone B. Palla a due alle ore 21.00 (diretta su Rai Sport, Dazn e Sky Sport), il quarto di finale si gioca martedì 24 giugno al Pireo contro una squadra del gruppo B, ovvero una tra Grecia, Francia e Turchia. La Francia è già certa del primo posto, il secondo se lo contendono domani la Turchia e le padrone di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Già qualificata per i quarti degli Europei, la squadra del ct Capobianco stasera gioca a Bologna (21). L’Italia vuole chiudere in bellezza. Battere la Lituania per il primato

