Gerry Scotti retroscena | le sue richieste a Mediaset

Gerry Scotti, il volto amatissimo di Mediaset, si prepara a tornare con la sua iconica Ruota della Fortuna su Canale 5, confermando che “squadra che vince non si cambia”. Le registrazioni sono in corso e il preserale si riconferma uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto. Tuttavia, dietro le quinte, Scotti ha richieste ben precise: ecco cosa prevede la sua strategia per mantenere il successo.

Squadra che vince non si cambia. Gerry Scotti, il celebre conduttore Mediaset, è pronto a tornare con la sua Ruota della Fortuna su Canale 5. Le registrazioni del programma, come riporta Davide Di Maggio, sono già ai nastri di partenza. Il preserale diventa così una delle colonne portanti del Biscione. Ma c'è appunto una novità rispetto allo scorso anno. Il padrone di casa del game che fu di Mike Bongiorno pare sia irremovibile: niente Ruota nell’access prime time della rete, come ipotizzato (e voluto) da più parti, perché, secondo il conduttore, non adatto a quello slot. Resta però il giallo su Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gerry Scotti, retroscena: le sue richieste a Mediaset

