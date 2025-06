Gerola Alta caduta fatale | un altro morto in montagna

Una tragica perdita si aggiunge al bilancio delle emergenze in montagna nella provincia di Sondrio: un’altra caduta fatale a Gerola Alta. La sfortunata donna di 74 anni ha perso la vita in un tratto difficile e pericoloso, evidenziando ancora una volta quanto le nostre amate vette possano essere imprevedibili e insidiose. La comunità piange queste vite spezzate, rafforzando l’appello alla massima prudenza in ambienti così fragili.

Sondrio, 21 giugno 2025 – Una nuova tragedia sulle montagne della provincia di Sondrio, la terza nel giro di neppure un mese. È capitato nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, in una zona impervia del territorio comunale di Gerola Alta. A perdere la vita una donna di 74 anni i n seguito a una scivolata su terreno impervio che non le ha lasciato scampo. Secondo le prime notizie pare che sarebbe caduta non in seguito a un piede messo in fallo, ma perché colpita da malore. L'allarme alle 14.43, sul posto l’elisoccorso di Areu Sondrio, ambulanza e automedica che non hanno tuttavia potuto fare alcunché, se non constatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gerola Alta, caduta fatale: un altro morto in montagna

