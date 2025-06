Germania la mina armata dentro la NATO | Berlino guida la corsa al riarmo europeo

L'incertezza si fa strada nel cuore dell’Europa, mentre Berlino guida una corsa al riarmo che rischia di ridefinire gli equilibri della NATO. Con il vertice a L’Aia alle porte, i leader mondiali si preparano a confrontarsi su un futuro segnato da tensioni crescenti e alleanze in evoluzione. Gli occhi sono puntati sull’America di Donald J. Trump, chiamata a chiarire le sue intenzioni riguardo...

Una defezione, hanno annunciato gli organizzatori del prossimo vertice della Nato (il primo sotto la guida del nuovo segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte) che si terrà a L’Aia martedì e mercoledì prossimo: alla riunione parteciperanno i 32 capi di Stato e di governo membri oltre ai partner e ai rappresentanti dell’Unione europea. Gli occhi sono puntati sull’America di Donald J. Trump, chiamata a formulare le proprie intenzioni riguardo all’annunciato disimpegno Usa dall’organizzazione. Le dichiarazioni dell’ambasciatore americano presso la Nato, Matthew G. Whitaker, sono a dire il vero rassicuranti: alcuni dei circa 84 mila soldati americani in Europa potrebbero essere riposizionati altrove in tempi rapidi («non ci saranno negoziati decennali») ma «rimarremo in questa Alleanza e non permetteremo che alcuna lacuna di sicurezza emerga nella Nato prima che le forze europee possano sostituire le capacità americane». 🔗 Leggi su Panorama.it