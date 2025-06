Germania-Italia Under 21 | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il calcio giovanile italiano si prepara a vivere un momento di grande emozione: l’Italia Under 21 affronta la Germania nei quarti di finale degli Europei. Una sfida imperdibile per tifosi e appassionati, che desiderano seguire ogni passaggio in diretta. Scopri dove vedere la partita in TV e streaming, e non perdere neanche un secondo di questa avvincente battaglia tra due nazionali di talento e passione.

Prosegue il cammino dell`Italia Under 21 negli Europei di categoria: ai quarti di finale è sfida con la Germania. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Tutte le stelle dell'Europeo U21: c'è un italiano che fa il centravanti...della Germania Vai su Facebook

