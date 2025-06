Germania-Italia U21 | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un'emozionante notte di calcio con la sfida tra Germania U21 e Italia U21, in programma alla MOL Arena di Dunajska Streda. Una partita che promette spettacolo e passione, con le ultime novit√† su formazioni e orario di inizio. Scopri dove poter seguire questa emozionante passerella di talenti e lasciati coinvolgere da uno dei quarti di finale pi√Ļ attesi degli Europei Under 21.

Alla MOL Arena andr√† in scena la sfida tra Germania-Italia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Alla MOL Arena di Dunajska Streda,¬†Italia¬†U21¬†di Carmine Nunziata affronta la¬†Germania¬†nei quarti di finale degli¬†Europei¬†di categoria. Le probabili formazioni GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Germania-Italia U21: dove vederla, orario e probabili formazioni

