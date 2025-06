Geometri Summer school gratuita per studenti Cat e giovani tecnici

Sei uno studente CAT o un giovane tecnico desideroso di arricchire le tue competenze? Dal 23 al 27 giugno, Lecce apre le porte a una summer school gratuita dedicata a “Geomatica e Topografia: tecnologie, metodi e applicazioni”. Organizzata dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e SIFET, questa esperienza formativa ti offrirà strumenti innovativi e opportunità di networking, aprendo nuove prospettive per il tuo futuro professionale. Non perdere questa occasione unica!

LECCE - Dal 23 al 27 giugno il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Lecce, in collaborazione con la Societa? Italiana di Fotogrammetria e Topografia (SIFET), organizza una Summer School dal titolo “Geomatica e Topografia: tecnologie, metodi e applicazioni” che si terra? a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Geometri, Summer school gratuita per studenti Cat e giovani tecnici

