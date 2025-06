Genitori fuorisede a Milano | 1300 al mese per centri estivi chiusi ad agosto quando lavoriamo Chi sta con i figli?

Se anche tu sei un genitore fuorisede a Milano e ti ritrovi a dover gestire centri estivi chiusi ad agosto con poche ferie, non sei solo. La storia di Rachele B. mette in luce le sfide quotidiane di tante famiglie che cercano soluzioni pratiche e affidabili per i loro figli. Scopriamo insieme come affrontare questa difficile situazione, trovando idee e supporto per affrontare al meglio questo periodo. Continua a leggere.

La testimonianza di Rachele B., dipendente statale a Milano e madre di due figli piccoli. "Io non ho ferie ad agosto, e mio marito solo due settimane. Cosa faranno i bambini a Milano per il resto del tempo, visto che è tutto chiuso?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

