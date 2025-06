Gemellaggio tra Milano e Tel Aviv petizione del M5S per chiedere revoca | Inaccettabile firmiamo contro il genocidio

Di fronte all'orrore che si consuma a Gaza, il Movimento 5 Stelle si schiera con coraggio, chiedendo la revoca del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Una petizione che invita cittadini e istituzioni a riflettere e agire contro ogni forma di genocidio, ritenendo inaccettabile mantenere rapporti diplomatici in questo momento drammatico. È il momento di far sentire la nostra voce: uniamoci per fermare questa tragedia e sostenere i diritti umani.

Visto il genocidio in corso a Gaza, per il Movimento 5 Stelle "non è più eticamente e politicamente accettabile il mantenimento del gemellaggio tra la Città di Milano e la Città di Tel Aviv" Il Movimento 5 Stelle lancia una petizione per chiedere la revoca del gemellaggio tra il Comune di Mil.

*Firma anche tu la petizione del Movimento 5 Stelle per chiedere la revoca del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv!* *Link per firmare:* https://partecipazione.comune.milano.it/initiatives/i-296 ? *Per firmare è sufficiente:* ? Essere residenti a Milano o City Vai su Facebook

Gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, petizione del M5S per chiedere revoca: “Inaccettabile, firmiamo contro il genocidio”.

