In un momento di crisi umanitaria, il Movimento 5 Stelle si fa portavoce della voce della coscienza collettiva, lanciando una petizione per revocare il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. La loro richiesta nasce dall’indignazione per le atroci violenze a Gaza, che stanno scatenando un dramma senza precedenti. È il momento di agire: firmiamo anche noi per dire basta al silenzio e sostenere una soluzione umanitaria reale.

Visto il genocidio in corso a Gaza, per il Movimento 5 Stelle “non è più eticamente e politicamente accettabile il mantenimento del gemellaggio tra la Città di Milano e la Città di Tel Aviv” Il Movimento 5 Stelle lancia una petizione per chiedere la revoca del gemellaggio tra il Comune di Mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, petizione del M5S per chiedere revoca: “Inaccettabile, firmiamo contro il genocidio”

21 giugno 2025 #StopGenocide #stopapartheid #FreePalestine #Milano #duomo Il presidio continua ogni giorno, perché il genocidio a Gaza non si ferma. Duomo cattedrale di fede, può svegliare le coscienze? Basta complicità , basta ambiguità , le armi contin Vai su Facebook

