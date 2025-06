Gemellaggio tra Milano e Tel Aviv petizione del M5S per chiedere revoca | Inaccettabile firmiamo contro il genocidio

In un momento di grave crisi umanitaria, il Movimento 5 Stelle si mobilita per chiedere giustizia e responsabilità. La petizione contro il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv nasce dalla volontà di reagire all’inaccettabile inazione internazionale e di sostenere la fine del genocidio a Gaza. È il nostro dovere civico unirci per promuovere valori di pace e rispetto dei diritti umani. Firmiamo insieme per fare sentire la nostra voce e cambiare le cose.

Visto il genocidio in corso a Gaza, per il Movimento 5 Stelle “non è più eticamente e politicamente accettabile il mantenimento del gemellaggio tra la Città di Milano e la Città di Tel Aviv” Il Movimento 5 Stelle lancia una petizione per chiedere la revoca del gemellaggio tra il Comune di Mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, petizione del M5S per chiedere revoca: “Inaccettabile, firmiamo contro il genocidio”

