Gazzetta dello Sport | Napoli la Babele del mercato | Chalobah Ndoye e Lucca nel mirino di Manna

Il Napoli si prepara a una rivoluzione di mercato, tra suggestioni internazionali e obiettivi ambiziosi. La Gazzetta dello Sport svela il piano del direttore sportivo Giovanni Manna, con Chalobah, Ndoye e Lucca nel mirino: una squadra che riflette la globalità del calcio moderno, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

"> Una nuova torre di Babele per il Napoli: un inglese, uno svizzero e un italiano come simbolo di una squadra cosmopolita ma coerente con le proprie ambizioni. La Gazzetta dello Sport, a firma di Antonio Giordano, racconta il piano del direttore sportivo Giovanni Manna, che lavora per consegnare a Antonio Conte una rosa all’altezza della prossima Champions League, della Supercoppa e – naturalmente – della difesa del tricolore. In cima alla lista c’è Trevoh Chalobah, 26 anni a breve, difensore del Chelsea che conosce già Napoli grazie al fratello Nathaniel, passato dal San Paolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, la Babele del mercato: Chalobah, Ndoye e Lucca nel mirino di Manna”

