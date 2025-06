Gaza spari sulla folla in attesa degli aiuti | 35 morti

La tragedia si ripete a Gaza, dove una nuova strage ha colpito i civili in attesa di aiuti umanitari. Mentre il mondo osserva con apprensione l’inasprirsi della tensione in Iran, la sofferenza dei palestinesi si acuisce ancora di più: 35 vite spezzate e molti feriti nel cuore di un’area già devastata. È un dramma che ci coinvolge profondamente, ricordandoci l’urgenza di trovare soluzioni durature.

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull’ escalation della tensione in Iran, a Gaza prosegue l’emergenza umanitaria e, secondo quanto riportano i media arabi, ieri, venerdì, si è registrata una nuova strage nei pressi di un centro per la distribuzione di aiuti. Una fonte medica dell’ospedale al-Awda di Nuseirat ha riferito ad Al Jazeera che 35 palestinesi sono stati uccisi e diversi altri sono rimasti feriti dopo essere stati presi di mira dall’esercito israeliano mentre attendevano di ricevere aiuti nei pressi del corridoio di Netzarim. In tutto 82 morti in raid Israele su Gaza di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, spari sulla folla in attesa degli aiuti: 35 morti

