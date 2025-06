Gaza rapporto Kallas ai 27 per Consiglio Ue | Israele viola i diritti umani

La crescente preoccupazione internazionale per la situazione a Gaza si fa sentire nell’ultimo rapporto di Kallas ai 27, in cui si sottolinea come Israele stia violando i diritti umani. Le accuse, supportate da valutazioni di istituzioni indipendenti come la Corte Internazionale di Giustizia e il Comitato Onu sui Diritti dell’Infanzia, evidenziano la necessità di un’azione concreta. È fondamentale seguire con attenzione gli sviluppi perché la pace e i diritti fondamentali non possono essere ignorati.

Bruxelles, 21 giu. (askanews) – ‘Sulla base delle valutazioni effettuate dalle istituzioni internazionali indipendenti’, e in particolare dalla Corte Internazionale di Giustizia (Cig), l’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani (Ohchr), la Corte Penale Internazionale (Cpi), il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i Bambini e i Conflitti Armati, il Comitato Onu sui Diritti dell’Infanzia e l’Ufficio Onu per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha), ‘vi sono indicazioni che Israele violerebbe i propri obblighi in materia di diritti umani ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo di associazione Ue-Israele’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

