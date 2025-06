Gaza 48 morti nei raid israeliani

La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente: 48 civili palestinesi, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita nei raid israeliani, mentre la popolazione affronta una crisi umanitaria senza precedenti. La tensione cresce, e con essa il rischio di un conflitto ancora più devastante. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi per capire come poter intervenire e promuovere una soluzione che porti pace e stabilità nella regione.

11.30 Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, decine di civili palestinesi sono stati uccisi o feriti nei bombardamenti israeliani a ovest della città di Gaza. Fonti locali parlano di 48 vittime nei raid condotti dall'alba di oggi nella Striscia. Continua a peggiorare la situazione umanitaria, con due milioni di palestinesi ormai prossimi alla fame. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - raid - israeliani - morti

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

Continuano i raid israeliani: oltre 140 morti nelle ultime 24 ore a #Gaza Vai su Facebook

Continuano i raid israeliani: oltre 140 morti nelle ultime 24 ore a #Gaza Vai su X

Soccorritori Gaza: Almeno 60 i morti, 31 vicino ad area aiuti umanitari. Unicef: Manca acqua - Al Jazeera: Salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza; A Gaza la strage continua: 72 morti in 24 ore: 21 vittime erano in attesa degli aiuti; Gaza, spari sulla folla in attesa degli aiuti: 35 morti - LaPresse.

Raid israeliani su Gaza, morti a Al-Shati e vicino a centro aiuti - Shifa di Gaza palestinesi piangono i loro morti dopo un attacco aereo israeliano al campo profughi di Al- quotidiano.net scrive

Raid israeliani contro una casa a Deir al Balah: almeno 11 morti, cisono feriti - Secondo Netanyahu la guerra con l'Iran contribuisce ad accelerare il ritorno dei restanti ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza Secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la guerra c ... Da msn.com