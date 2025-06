Gatti torna titolare? È in ballottaggio con quel difensore può prendere il suo posto | le ultimissime verso Juve Wydad

Torna a far parlare di sé Gatti, pronto a riscattarsi e conquistare il posto in difesa nella sfida decisiva tra Juventus e Wydad. Con il suo ritorno in ballottaggio con un altro difensore, la formazione bianconera si prepara a giocarsi tutto in una partita fondamentale del Mondiale per Club. La sfida di domani promette emozioni e sorprese: sarà Gatti a spuntarla? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Gatti torna titolare? È in ballottaggio con quel difensore, può prendere il suo posto: le ultimissime verso la sfida di domani tra Juve e Wydad. Manca sempre meno alla sfida tra Juve e Wydad, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club in programma a Philadelphia. Tudor potrebbe operare un cambio in difesa. Possibile almeno una novità rispetto al trio Kelly-Savona-Kalulu che ha cominciato nel match d’esordio. Gatti potrebbe infatti tornare dal primo minuto, verosimilmente al centro della difesa al posto di Savona. Lo scrive Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti torna titolare? È in ballottaggio con quel difensore, può prendere il suo posto: le ultimissime verso Juve Wydad

