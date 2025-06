Garlasco spunta un capello tra i rifiuti dopo 18 anni | nuove analisi sul delitto di Chiara Poggi

Un nuovo, inquietante dettaglio emerge dal caso di Chiara Poggi: un capello rinvenuto tra i rifiuti dopo 18 anni potrebbe riscrivere la verità. Questa traccia genetica, mai analizzata in passato, apre scenari inediti e mette in discussione le versioni ufficiali. Mentre si attende con trepidazione il risultato delle nuove analisi, il mistero si infittisce, lasciando tutti con il fiato sospeso: la vera storia sta finalmente per essere svelata.

‘Una traccia genetica che può riscrivere la verità’. È riemerso dal buio di un sacco della spazzatura, silenzioso e sottile: un capello lungo tre centimetri, mai repertato ufficialmente, mai citato nei verbali, ma conservato per diciotto anni insieme ai resti di una colazione interrotta. Accanto alla confezione di Fruttolo e ai cereali consumati da Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007, prima di essere uccisa nella sua villetta di via Pascoli, a Garlasco. Il reperto, comparso all’improvviso durante l’incidente probatorio tenutosi a Milano giovedì scorso, rappresenta una svolta potenziale in un’inchiesta che sembrava chiusa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Garlasco, spunta un capello tra i rifiuti dopo 18 anni: nuove analisi sul delitto di Chiara Poggi

