Garlasco nuove impronte sulla scena del delitto | Almeno due persone in casa con Chiara

Dopo diciotto anni, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe scrivere un nuovo capitolo. Nuove analisi scientifiche, condotte da un esperto indipendente, hanno rivoluzionato la scena del delitto, rivelando le impronte di almeno due persone presenti in casa. Enrico Manieri, specialista in Bloodstain Pattern Analysis, ha riaperto le indagini attraverso un’attenta interpretazione di fotografie e tracce: una scoperta che potrebbe cambiare tutto, portando a una svolta decisiva nel mistero irrisolto.

Diciotto anni dopo il delitto, l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe vivere una nuova svolta grazie a una serie di analisi scientifiche indipendenti condotte da un esperto bresciano. Non si tratta di nuovi testimoni né di confessioni improvvise: a riaccendere i riflettori sul caso è l’attenta lettura di fotografie, impronte e tracce ematiche da parte di Enrico Manieri, specialista in Bloodstain Pattern Analysis, che ha lavorato in autonomia sui materiali dei rilievi del 2007. Le sue osservazioni, oggi al vaglio della difesa di Alberto Stasi, potrebbero riaprire interrogativi rimasti a lungo sepolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it