Garlasco l’ex procuratore fa una rivelazione sulla madre di Alberto Stasi

Nel corso di una puntata recente di Quarto Grado, il caso di Garlasco ha riacceso le discussioni con una rivelazione intrigante. Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia, ha scelto di parlare pubblicamente, svelando dettagli sconosciuti sulla madre di Alberto Stasi e il suo ruolo nelle indagini. Le sue parole gettano nuova luce su un caso che ha appassionato l’Italia per oltre un decennio, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nel corso di una recente puntata della trasmissione Quarto Grado, il caso di Garlasco è tornato sotto i riflettori, grazie alle dichiarazioni di Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia. Venditti ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione e il suo ruolo nelle indagini che hanno coinvolto Andrea Sempio, un giovane amico del fratello della vittima, Chiara Poggi, uccisa nel 2007. Il magistrato ha chiarito immediatamente: "Non mi sono mai occupato delle indagini su Alberto Stasi, quelle erano di competenza della procura e del tribunale di Vigevano. Io mi sono occupato solo di Andrea Sempio".

