Garlasco l’ex procuratore che ottenne archiviazione per Sempio | Fu la madre di Stasi a fare denuncia

Nel cuore del caso Garlasco, l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, svela dettagli sorprendenti: “Andrea Sempio non c'entra assolutamente con l'omicidio di Chiara Poggi”, affermando che sulla scena del crimine c’era una sola persona. La verità si cela dietro anni di indagini e accuse, e ora, più che mai, la giustizia sembra avvicinarsi a un quadro più chiaro. Continua a leggere per scoprire cosa emerge da questa intricata vicenda.

Fabio Napoleone, chi è il procuratore che indaga su Garlasco e che ha fatto arrabbiare la famiglia di Chiara Poggi - Fabio Napoleone è il procuratore che guida le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, il cui caso ha riacceso l'attenzione pubblica a distanza di anni.

