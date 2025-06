Garlasco l' ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti | Mai emersi elementi per procedere contro Sempio

A Garlasco, il caso di Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia, si muove con cautela: finora, nessun elemento emerso per procedere contro Sempio. Il calendario stabilito prevede il 4 luglio come prossima data per gli accertamenti dell'incidente probatorio. Intanto, i reperti di casa Poggi sembrano in buone condizioni, offrendo nuove speranze di chiarimento. La vicenda resta sotto i riflettori, tra attese e interrogativi ancora irrisolti.

Il calendario predisposto per gli accertamenti dell'incidente probatorio prevede il 4 luglio come prossima giornata di lavori. Sarebbero in buone condizioni i reperti di casa Poggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Garlasco, l'ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti: «Mai emersi elementi per procedere contro Sempio»

In questa notizia si parla di: garlasco - procuratore - capo - pavia

Fabio Napoleone, chi è il procuratore che indaga su Garlasco e che ha fatto arrabbiare la famiglia di Chiara Poggi - Fabio Napoleone è il procuratore che guida le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, il cui caso ha riacceso l'attenzione pubblica a distanza di anni.

Ma i giornalisti sono giornalisti oppure criminologi, esperti informatici o di genetica, medici legali e che altro ne so? Sembra che ne sappiano più degli inquirenti e del Procuratore capo di Pavia. #Garlasco #DrittoeRovescio Vai su X

"Andrea Sempio non c'entra assolutamente con l'omicidio di Chiara Poggi" A #Quartogrado parla Mario Venditti, l'ex procuratore capo di Pavia Vai su Facebook

Garlasco, l’ex procuratore che ottenne archiviazione per Sempio: “Fu la madre di Stasi a fare denuncia”; Garlasco, l'ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti: «Mai emersi elementi per procedere contro Sempio; Garlasco, l'ex procuratore capo di Pavia: Mai emersi elementi per procedere contro Sempio.

Garlasco, l'ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti: «Mai emersi elementi per procedere contro Sempio» - Il calendario predisposto per gli accertamenti dell'incidente probatorio prevede il 4 luglio come prossima giornata di lavori. Segnala vanityfair.it

Garlasco, l’ex procuratore che ottenne archiviazione per Sempio: “Fu la madre di Stasi a fare denuncia” - Parla del delitto di Garlasco l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti: “Andrea Sempio non c'entra assolutamente con l'omicidio di Chiara Poggi” ... fanpage.it scrive