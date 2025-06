Garlasco l?ex brigadiere Pennini | Alberto Stasi ha dato due versioni Dopo la foto cambiò descrizione del corpo di Chiara Poggi

Una nuova testimonianza riaccende i riflettori sul giallo di Garlasco, portando alla luce dettagli inediti sulle ultime ore di Chiara Poggi. Mentre si fanno strada dubbi e interrogativi, il caso si arricchisce di spunti che potrebbero cambiare le sorti dell’indagine. Riusciranno gli inquirenti a fare luce sulla verità ? Seguite con noi ogni sviluppo di questa intricata vicenda.

Una nuova testimonianza rilancia l?attenzione sul caso dell?omicidio di Chiara Poggi. Durante la puntata di Quarto Grado, andata in onda su Retequattro venerdì 20 giugno

