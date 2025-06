Garlasco il capello la cucina e la chiavetta Usb | così il Dna può cambiare la nuova indagine

Nel cuore di Garlasco, un semplice capello diventa la chiave di un enigma ancora irrisolto. Un dettaglio apparentemente insignificante che potrebbe rivoluzionare le indagini, riscrivendo verità e misteri sul caso Chiara Poggi. La scoperta inattesa apre nuove prospettive e pone domande cruciali: cosa nasconde davvero quell’estratto di DNA? E soprattutto, quale segreto si cela dietro quel minuscolo frammento di vita?

Una «formazione pilifera» di lunghezza 3 centimetri. Dalla quale è possibile estrarre il Dna. Un capello, o un pelo, magari di uno dei gatti di via Pascoli a Garlasco. Ma è significativo che sia uscito fuori alla fine dell'incidente probatorio. E che fosse nel sacco azzurro della pattumiera. E non appiccicato a sacchetti di cereali o biscotti, a confezioni di Fruttolo ed Estathé. Anche se risale a quel 13 agosto 2007 in chi Chiara Poggi è stata trovata assassinata. Un omicidio cominciato nella cucina dove c'era anche una chiavetta Usb. Quella delle ricerche della vittima sulla Madonna delle Bozzole.