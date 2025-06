Garlasco dai calzari alla spazzatura | parlano i carabinieri entrati in casa Poggi

Un dramma che ha scosso Garlasco e l’intera Italia riemerge nelle parole dei carabinieri, che descrivono con raccapricciante dettaglio la scena dell’omicidio di Chiara Poggi. Quasi vent’anni dopo, le testimonianze di Gennaro Cassese e Roberto Pennini svelano le emozioni e le crudeltà di quei momenti tragici, portando alla luce una verità ancora avvolta nel mistero. Un racconto che non lascia indifferenti e che continua a suscitare riflessioni profonde sulla giustizia e la memoria.

“Quello che si percepiva in quel momento era l'estrema crudeltà di chi aveva realizzato quell'omicidio, riversata con tantissima violenza sul corpo di questa ragazza, che era letteralmente martoriata”: a parlare sono i carabinieri che entrarono per la prima volta nella villetta della famiglia Poggi a Garlasco. Dopo quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara, Gennaro Cassese e Roberto Pennini raccontano a Quarto Grado, il programma di Gianluigi Nuzzi su Rete 4, ciò che trovarono quel 13 agosto 2007 al loro ingresso nella villa. A parlare per primo è il colonnello dei Carabinieri Gennaro Cassese, all'epoca del delitto di Garlasco capitano della compagnia di Vigevano, che sgombra il campo dai dubbi sull'operato dei militari dell'Arma all'ingresso della villa. 🔗 Leggi su Iltempo.it