garlasco cosa sappiamo del capello di tre centimeti ritrovato tra i rifiuti di casa poggi

Un capello di tre centimetri: cosa sappiamo del nuovo reperto trovato nel sacco della spazzatura della casa di Chiara Poggi. Un nuovo reperto è emerso durante il secondo appuntamento dell’incidente probatorio nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. (Ansa Foto) – notizie.com Si tratta di un capello di tre centimetri rinvenuto nel sacco della spazzatura otto mesi dopo l’omicidio di Chiara Poggi e che non è mai stato analizzato. Si trovava nel sacchetto di plastica con il resto dei reperti rinvenuti nella villetta di via Pascoli dagli investigatori dell’epoca: un piattino, i vasetti di yogurt, un bicchiere di plastica di tè freddo e i resti della colazione che la vittima quella mattina non riuscì a terminare. 🔗 Leggi su Notizie.com