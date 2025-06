Garlasco caccia alla verità tra i rifiuti Stasi e il Fruttolo | non l’ho mangiato io Il mistero dell’impronta 44

Nel cuore di Garlasco, tra misteri e indizi nascosti, si riaccende la pista che potrebbe svelare la verità sull’omicidio di Chiara Poggi. I rifiuti dimenticati per oltre otto mesi sembrano ora diventare testimoni silenziosi di un caso irrisolto, mentre l’attenzione si concentra sull’impronta 44 e sulla sconosciuta presenza di Stasi e il Fruttolo. La verità sta emergendo, pronta a cambiare tutto ciò che pensavamo di sapere.

Garlasco (Pavia), 21 giugno 2025 – I rifiuti dimenticati per otto mesi nel secchio della villetta di Garlasco sembrano diventare o ggi i protagonisti della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. Nell'incidente probatorio chiesto e ottenuto dalla Procura pavese che indaga Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, quei pochi resti lasciati 17 anni alla Medicina legale dell'Università di Pavia s embrano racchiudere una promessa di verità. Le due vaschette di Fruttolo, il bricco dell'Estathé, il piattino e la confezione di plastica, il pacchetto di biscotti, uno spuntino o una colazione, sono al centro della battaglia fra difesa e accusa, fra parti civili e legali del condannato, Alberto Stasi.

"Io a questi Fruttolo non ci credo. Vi rendete conto che sono passati 18 anni? Ci opporremo all'apertura della spazzatura" Oggi secondo round di incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco. Ma Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, indagato per

