Durante l'incidente probatorio sull'omicidio di Garlasco, un blackout improvviso ha interrotto le analisi delle tracce nella sede della Polizia scientifica di Milano. Nonostante il guasto abbia rallentato il processo, sono state comunque esaminate 30 fascette paradesive su 34, garantendo un avanzamento cruciale nelle indagini. Ma cosa nasconde questa interruzione? Scopriamo i dettagli di un imprevisto che potrebbe influenzare il corso del caso.

Piccolo imprevisto durante l 'incidente probatorio in merito all'omicidio di Garlasco. Un blackout ha causato l'interruzione delle campionature delle impronte alla ricerca di materiale biologico, Alla fine, infatti, su 34 fascette paradesive ne sono state vagliate 30. Ne mancano 4 perchĂ© la zona di via Fatebenefratelli, a Milano, dove ha sede la Polizia scientifica negli uffici della Questura, è stata colpita da un blackout elettrico. In ogni caso, tutte le 30 paradesive non hanno rilevato tracce di sangue, resta da capire se c'è altro materiale biologico sufficiente per l'estrazione di eventuale DNA. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, blackout in Questura: durante l'analisi delle tracce... Cosa è successo

