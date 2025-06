Gallina l' idea di un Radio Day in piazza per ricordare le storiche emittenti reggine

Immagina un Radio Day in piazza a Gallina, un evento vibrante che celebra le radici e l’anima delle storiche emittenti reggine. Un’occasione unica per riunire voci, protagonisti e musica in un contesto di festa e memoria, nato dalla passione condivisa durante la presentazione del libro “Una Radio di nome Life” di Marino e Trunfio. Un tributo vivo al passato, ma anche un invito a guardare al futuro della radio locale.

Un evento pubblico che possa riunire voci, protagonisti e musica delle storiche emittenti radiofoniche reggine è l'idea emersa durante la presentazione del libro "Una Radio di nome Life", firmato da Michelangelo Marino e Domenico Trunfio. L'evento si è svolto a Gallina, aperto dai saluti.

