Gabrielli l’avvocato disegnatore | Ecco Ancona nei miei acquerelli

A volte appende la toga per disegnare o, come osserva lui stesso, "per divertirmi un po’". C’è del talento nell’avvocato Ezio Gabrielli, 56 anni, anconetano, fresco della pubblicazione del suo primo libro " Punti di vista ", una raccolta pittorica dove è possibile ammirare scorci di Ancona dal punto in cui la vede lui. In 50 pagine il libro, edito dalla Pequod, casa editrice tutta anconetana, proietta immagini della cittĂ , e non solo, come le vive l’autore. Un libro fatto di immagini e piccole frasi che fanno da accompagnamento per un viaggio nella sua collezione privata di acquerelli che ha realizzato nel tempo e che senza il libro in pochi avrebbero visto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it