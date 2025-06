Furto sventato con una telefonata | ladro fermato con cesoia e refurtiva

Un altro furto sventato grazie all'attenzione dei cittadini e all’efficienza delle forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 giugno, in via Dante Alighieri a Iseo, un ladro tentava di portarsi via una costosa e-bike da 4.000 euro, ma è stato fermato prima di fuggire. La sua cattura, avvenuta con l’uso di una cesoia e la tempestiva segnalazione di un cittadino, dimostra come la collaborazione tra comunità e forze dell’ordine possa fare la differenza.

Voleva portarsi via una costosa e-bike da 4.000 euro, ma è finito in manette grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento dei carabinieri. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 20 giugno in via Dante Alighieri, nel cuore di Iseo, dove un 40enne del posto è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Furto sventato con una telefonata: ladro fermato con cesoia e refurtiva

