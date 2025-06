Furto in un bar saracinesca aperta con il flex | è caccia ai ladri in fuga

Ancora una notte di paura a Eboli, dove una banda di ladri ha preso di mira un bar in viale Amendola, forzando la saracinesca con un flex e facendo sparire merce preziosa in pochi istanti. La città si chiede chi siano i responsabili e come rafforzare le misure di sicurezza. Continueremo a seguire questa vicenda per aggiornamenti e per contribuire alla tutela della nostra comunità.

