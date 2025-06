Furto in appartamento a Japigia la polizia recupera il bottino | 2 arresti

A Japigia, Bari, la lotta contro la criminalità fa un passo avanti: due uomini sono stati catturati e il bottino recuperato durante un blitz della polizia. Questa operazione, parte di una strategia più ampia di prevenzione e repressione, dimostra che lo stato è sempre vigile nel proteggere i cittadini e garantire la sicurezza delle nostre case. La legalità vince, e la comunità può dormire sonni più tranquilli.

Gli agenti di polizia, la mattina del 17 giugno scorso a Bari, hanno arrestato due uomini di 23 e 48 anni, entrambi con precedenti penali, con l'accusa, in in concorso tra loro, di furto in abitazione. L'operazione di polizia si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e repressione.

