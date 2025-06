Furto in abitazione maltrattamenti in famiglia e sorpreso con 4 coltelli addosso | arrestato 20enne

Un pomeriggio intenso per le forze dell’ordine, che hanno arrestato un 20enne coinvolto in furto in abitazione e maltrattamenti familiari. La Polizia di Stato ha fermato il giovane, sorpreso con quattro coltelli addosso, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Trento. Un intervento tempestivo che ribadisce l’importanza della tutela della sicurezza e del benessere delle persone.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 20enne di origini dell'est, dando esecuzione ad un'ordinanza emessa a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, con la quale era stata disposta la revoca di decreto di sospensione di ordine.

In questa notizia si parla di: 20enne - arrestato - furto - abitazione

