Furto contro gli ' angeli dei trapianti' danno ingente | Questa volta ci serve aiuto o non ripartiamo FOTO

Un furto senza precedenti ha colpito gli "Angeli dei Trapianti", un'istituzione fondamentale nel cuore di Pisa. La notte scorsa, la sede di via Pisana è stata saccheggiata, arrecando un danno ingente a un'associazione che conta oltre cento volontari dedicati alla vita e alla speranza. Ora, più che mai, abbiamo bisogno del vostro aiuto per sostenere questi angeli e non lasciare che il loro impegno venga cancellato.

Furto la notte scorsa alle sede di via Pisana del Nopc, Nucleo operativo protezione civile logistica dei trapianti. L'associazione, che conta oltre cento volontari, gli 'angeli dei trapianti' come vengono chiamati nel quartiere, è stata fondata tre decenni or sono da Massimo Pieraccini

