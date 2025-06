Furti di metalli nelle aziende Caccia alla banda di ladri Arrestato un giovane di 23 anni

Nel cuore delle aziende italiane, un'ondata di furti di metalli ha seminato preoccupazione e danni ingenti. Una banda ben organizzata si concentrava sul razziare materiali preziosi, causando perdite milionarie, come nel caso di Cavaria con Premezzo, dove il bottino raggiunse i 65mila euro. Grazie alle indagini tempestive, è stato possibile smantellare questa rete criminale: nei giorni scorsi, il Nucleo...

Bersaglio dei furti della banda, che agiva in modo ben organizzato, erano aziende dalle quali rubare materiali metallici: in un caso, il bottino del colpo messo a segno dai ladri a Cavaria con Premezzo, è stato stimato del valore di 65mila euro. Episodi su cui sono state avviate indagini che hanno portato a identificare uno dei malviventi, che sarebbe coinvolto in tre casi, un tentato furto e due furti aggravati. Nei giorni scorsi il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Busto Arsizio, coadiuvato da militari della stazione di Trecate, ha infatti dato esecuzione all’ ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane Rom di 23 anni, domiciliato a Cerano (Novara), emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio, poiché ritenuto responsabile di concorso in furti aggravati commessi in aziende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti di metalli nelle aziende. Caccia alla banda di ladri. Arrestato un giovane di 23 anni

