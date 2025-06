Furgone e automobile con quattro bambini a bordo finiscono nel fosso ferita la madre

Un mattino di giugno si trasforma in un dramma sulla strada: un incidente tra un furgone e un'auto con quattro bambini a bordo finisce nel fosso, ferendo gravemente la madre. La paura e la sorpresa si mescolano in questa tragica scena che si è consumata in via Lignano Sabbiadoro a Latisana. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questo sfortunato incidente.

Paura nella mattinata di sabato 21 giugno 2025, intorno alle 9:20, in via Lignano Sabbiadoro a Latisana per un sinistro stradale che ha coinvolto due vetture. Si tratta di un furgone da lavoro ed un’auto monovolume con a bordo una famiglia tedesca composta da due genitori e quattro bambini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Furgone e automobile con quattro bambini a bordo finiscono nel fosso, ferita la madre

