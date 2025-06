Fuori strada con l' auto che si ribalta | due persone in gravi condizioni

Un incidente drammatico si è verificato questa mattina sulla strada provinciale tra Oria e Manduria, lasciando due persone in gravi condizioni dopo che un'auto si è ribaltata. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di prestare le prime cure, ma il bilancio resta preoccupante. La comunità si stringe intorno ai feriti, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica fuori strada.

Di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi poco prima delle 13 di quest'oggi lungo la strada provinciale di collegento tra Oria e Manduria, in territorio oritano, nei pressi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Fuori strada con l'auto (che si ribalta): due persone in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: strada - fuori - auto - ribalta

Si schianta al distributore, poi finisce fuori strada: 2 feriti, grave 45enne - Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Un grave incidente ha scosso Scandiano nella notte tra sabato e domenica, con due feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Muros, auto esce fuori strada e si ribalta: tre giovani in ospedale Vai su X

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Olzai: un’auto si è ribaltata dopo esser finita fuori strada. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso con l'elicottero. Qui i dettagli: https://shorturl.at/fwC1L Vai su Facebook

Auto esce di strada e si ribalta oltre il guardrail: due feriti; L’auto di ribalta: quattro giovani in ospedale; Muros, auto esce fuori strada e si ribalta: tre giovani in ospedale -.

Auto esce di strada e si ribalta in un fosso: notte di paura per il conducente ferito, strada bloccata - TERMENO (BOLZANO) – Momenti di tensione nella tarda serata di venerdì 20 giugno, lungo la strada statale che collega Ora a Termeno, dove un’autovettura è uscita di strada finendo ribaltata all’interno ... Riporta nordest24.it

Auto esce fuori strada e si ribalta: tre giovani miracolosamente illesi - Una mattinata da incubo, ma per fortuna senza gravi conseguenze, quella vissuta oggi, sulla Strada Provinciale 3, in direzione Ossi, all’altezza del bivio per Muros. Scrive cronachenuoresi.it