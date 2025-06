Fuori dall’Iran l’architetta iraniana con il figlio di 18 mesi di Parma

Una storia di coraggio e speranza attraversa confini e culture: l’architetta iraniana, insieme al suo piccolo di 18 mesi, sta trovando rifugio a Baku, lontano dal pericolo in Iran. Dopo un appello di emergenza, il sindaco Guerra annuncia che saranno presto imbarcati su un aereo diretto in Italia, un gesto di salvezza che dimostra come la solidarietà possa superare ogni barriera. La vicenda si trasforma in un simbolo di lotta e speranza.

Sono al sicuro in un albergo a Baku da questa mattina, la donna compagna del ginecologo di Parma, Salvatore Politi, aveva lanciato l'Sos per la sua compagna 36enne e il loro bimbo. Il sindaco Guerra: "Si imbarcheranno su un aereo verso l'Italia". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fuori dall’Iran l’architetta iraniana con il figlio di 18 mesi di Parma

In questa notizia si parla di: parma - fuori - iran - architetta

Napoli spreca il bonus col Genoa: Conte sotto accusa, Parma ora è un dentro o fuori - Il Napoli si trova al centro delle polemiche dopo aver sprecato un'importante opportunità contro il Genoa, suscitando critiche nei confronti dell'allenatore Conte.

Ore di ansia, notti da incubo per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma, che da giorni sta tentando di far rientrare la sua compagna, architetta 36enne iraniana, ma da 13 anni in Italia, e il loro figlio di appena 18 mesi, bloccati in Iran. Il bi Vai su Facebook

Iran, mamma e bimbo di 18 mesi di Parma fuori dal Paese; Fuori dall'Iran l'architetta di Parma con il figlio di 18 mesi; Mamma e bimbo di 18 mesi di Parma fuori dall'Iran.

Mamma e bimbo di 18 mesi di Parma fuori dall'Iran - Hanno passato il confine iraniano e sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, architetta iraniana, che erano nel Paese della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l'attacco di ... Riporta ansa.it

Fuori dall'Iran l'architetta di Parma con il figlio di 18 mesi - Hanno passato il confine iraniano e sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, architetta iraniana, che erano nel Paese della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l'attacco di I ... Si legge su rainews.it