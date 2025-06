Funko Pop celebra il mese del Pride con alcuni persoanggi DC

Celebrando il mese del Pride, Funko Pop si tinge di arcobaleno con una collezione speciale dedicata ai protagonisti DC più iconici. Quattro personaggi in vinile – Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy e Tim Drake – diventano simboli di orgoglio, inclusione e visibilità LGBTQ+. Questa iniziativa, già disponibile sul sito ufficiale europeo, celebra la diversità attraverso l’arte pop e la cultura pop, rafforzando il messaggio di accettazione per tutti.

Giugno è il mese del pride e quest'anno Funko Pop celebra questa ricorrenza attraverso i suoi personaggi in vinile presi dall'universo DC. In occasione del Pride Month, Funko celebra la comunità LGBTQ+ con una collezione speciale di quattro Pop! DC: Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy e Tim Drake. Colorati, simbolici e già disponibili sul sito ufficiale europeo, questi personaggi incarnano l'orgoglio e la visibilità queer in formato vinile, fondendo cultura pop e attivismo con un tocco di design da collezione. Funko lancia i DC Pride Pop per una celebrazione arcobaleno Giugno non è solo il mese che apre le porte all'estate, ma è anche un tempo di rivendicazione e orgoglio per la comunità LGBTQ+. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Funko Pop celebra il mese del Pride con alcuni persoanggi DC

Funko celebra il mese del Pride con i Pop! dedicati ai personaggi DC - a una linea esclusiva di Pop! dedicati ai iconici personaggi DC, rivisitati con colori e dettagli che rappresentano l'orgoglio e l'inclusività.

