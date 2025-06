Funivia per i Piani d' Erna bloccata per ore | colpa di un' anomalia

La suggestiva funivia che collega Versasio ai Piani d'Erna ha vissuto un'interruzione inattesa di tre ore, causata da un'anomalia elettronica. La sicurezza dei visitatori è sempre la priorità , e i tecnici di ITB sono intervenuti prontamente per risolvere il guasto. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale affidarsi a sistemi affidabili e a personale specializzato. Fortunatamente, tutto è stato risolto, garantendo di nuovo la bellezza del viaggio verso le montagne.

Stop improvviso. La funivia che collega Versasio ai Piani d'Erna ha subito oggi, sabato 21 giugno, un fermo tecnico di tre ore a causa "di un'anomalia registrata da un sensore elettronico". L'impianto è stato immediatamente fermato per ragioni di sicurezza e i tecnici della societĂ ITB "sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Funivia per i Piani d'Erna bloccata per ore: colpa di un'anomalia

